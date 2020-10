Can Yaman, vola in Italia: i fan in rivolta sul web per lo stop a Bay Yanlis (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal suo debutto su Canale 5, l’attore Can Yaman ha completamente stregato i telespettatori Italiani. volato in Italia, sono spuntati i primi avvistamenti in aeroporto dove sono già girate sul web alcune sue foto. Protagonista della soap turca DayDreamer, sarà ospite in alcuni dei programmi più visti di Mediaset. Ad animare i fan dell’interprete è … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal suo debutto su Canale 5, l’attore Canha completamente stregato i telespettatorini.to in, sono spuntati i primi avvistamenti in aeroporto dove sono già girate sul web alcune sue foto. Protagonista della soap turca DayDreamer, sarà ospite in alcuni dei programmi più visti di Mediaset. Ad animare i fan dell’interprete è … L'articolo

redazioneiene : Arriva una star dalla Turchia e salta ogni regola ?? - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - Monicacallegar2 : @Anna19725 Non credo a nulla ! Vogliono solo intralciare Can Yaman ! In tantissime serie si è visto di tutto ! Add… - amour_penelope : RT @pausinismile: 'Visto il successo planetario, sui social al grido #SaveBayYanlis le fans di tutto il mondo stanno dimostrando il loro di… -