Ascoli-Lecce | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020)2^ Giornata Serie B 2020/2021 Stadio Cino e Lillo Del Duca diSabato 3 ottobre ore 16:15 Torna la Serie B questo week end, con un ricco palinsesto che già al sabato offre otto partite. Ad aprire la giornata ci sarà Chievo Verona-Salernitana alle ore 14:15, mentre alle 16:15 ci sarà la contemporanea di tutte le altre sfide. Tra queste la più interessante è senz’ombra di dubbio, due squadre che cominciano con i migliori auspici questa nuova stagione. Infatti non si può che annoverare le duenel lotto delle favorite per il salto di categoria. Nonostante ciò il loro approccio con la nuova Serie B è stato tutt’altro che da ricordare, poiché entrambe hanno ...

Fantacalciok : Serie B, diretta Ascoli – Lecce: risultato in tempo reale - Leccezionaleit : #AscoliLecce, al 'Del Duca' arbitra #RiccardoRos di Pordenone - Dibi76 : RT @OfficialUSLecce: #AscoliLecce La squadra dopo l'allenamento di questa mattina è partita alla volta di Ascoli. Questa la lista dei convo… - Corentin_Info : ??Coppa Italia?? ??2e Tour?? Virtus Entella 2-1 AlbinoLeffe Ascoli 1-4 Perugia Empoli 2-1 Renate ChievoVerona - Catanz… - OfficialUSLecce : #AscoliLecce La squadra dopo l'allenamento di questa mattina è partita alla volta di Ascoli. Questa la lista dei co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Lecce

SalentoSport

Torna la Serie B questo week end, con un ricco palinsesto che già al sabato offre otto partite. Ad aprire la giornata ci sarà Chievo Verona-Salernitana alle ore 14:15, mentre alle 16:15 ci sarà la ...La partita Ascoli – Lecce del 3 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la seconda giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 16:15 ...