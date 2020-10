“Aresgate”, parla l’attore Sergio Arcuri e si schiera dalla parte di Tarallo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche l’attore è intervenuto su l’Aresgate e ha preso le distanze dai suoi colleghi Dopo la sorella Manuela, anche l’attore Sergio Arcuri si è schierato a favore del produttore Alberto Tarallo. Infatti Arcuri ha lavorato in molte fiction firmate Tarallo, quali L’Onore e il Rispetto, Caterina e le sue Figlie, Pupetta e Furore e tante altre. Dunque conosce bene l’ambiente, come lui stesso ha ammesso intervistato da “Fanpage“, e anche Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip, luogo “imputato” del caso Aresgate. Proprio dal giardino del reality è avvenuta la conversazione tra Adua e Massimiliano, che hanno raccontato di presunte manipolazioni avvenute all’interno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche l’attore è intervenuto su l’Aresgate e ha preso le distanze dai suoi colleghi Dopo la sorella Manuela, anche l’attoresi èto a favore del produttore Alberto. Infattiha lavorato in molte fiction firmate, quali L’Onore e il Rispetto, Caterina e le sue Figlie, Pupetta e Furore e tante altre. Dunque conosce bene l’ambiente, come lui stesso ha ammesso intervistato da “Fanpage“, e anche Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip, luogo “imputato” del caso Aresgate. Proprio dal giardino del reality è avvenuta la conversazione tra Adua e Massimiliano, che hanno raccontato di presunte manipolazioni avvenute all’interno ...

StraNotizie : Sergio Arcuri interviene sull’AresGate e parla di Alberto Tarallo - SilvioCvox1 : come mai non si parla piu' dello scandalo dei vip? #AresGate - saraZSazer : @Boh53202167 Si infatti se non parla di aresgate o dell'amore platonico di Adua non ha nulla da dire...un altro comodino insomma - Seppiafuck : In tutto cio`, la cosa che fa piu` schifo e` l'omerta` e la censura che sta avvenendo. Dovremmo unirci e spegnere l… - MondoTV241 : Ares Gate: Pamela Perricciolo rivela perché Mediaset e Rai non ne parlano più #PamelaPerricciolo #aresgate… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aresgate” parla