Alexei Navalny ha detto che dietro al suo avvelenamento c’è Putin (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo ha detto al settimanale tedesco "Der Spiegel" nella sua prima intervista concessa dopo essere stato dimesso dall'ospedale Leggi su ilpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo haal settimanale tedesco "Der Spiegel" nella sua prima intervista concessa dopo essere stato dimesso dall'ospedale

anna_annie12 : Alexei Navalny ha detto che dietro al suo avvelenamento c'è Putin - Il Post - ilpost : Alexei Navalny ha detto che dietro al suo avvelenamento c’è Putin - SoniaSamoggia : RT @Open_gol: Alexei Navalny: «C’è Putin dietro il mio avvelenamento. Tornare in Russia? Non ho paura» - Open_gol : Alexei Navalny: «C’è Putin dietro il mio avvelenamento. Tornare in Russia? Non ho paura» - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Il dissidente russo Alexei #Navalny ha accusato il presidente Vladimir Putin di essere dietro il suo sospetto avvelename… -