Uomini e Donne | puntata di oggi 30-9-2020 | Jessica sorprende tutti

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladiin onda, mercoledì 30 settembre, partirà col botto. Dopo un’esterna molto bella e un ballo emozionante, la tronistaAntonini deciderà di scegliere su due piedi Davide Lo Russo, l’unico corteggiatore che le sia mai realmente interessato in questo percorso nel programma di Maria De Filippi. La scelta non sarà di quelle classiche: stando alle anticipazioni, infatti, non ci saranno né i classici petali né la suspence delle due sedute, visto chehanno sempre saputo che la scelta disarebbe ricaduta su Davide.Antonini: il tatuaggio per Davide Lo Russo Dopo che nella scorsasi è ...