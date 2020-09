Tutto quello che si può fare con una mascherina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mi dite come vi trovate con le mascherine? Come vi sembra questa novità? «A me non danno fastidio. Solo un po. Io all’inizio non volevo mai mettermele, poi a casa ho fatto un po’ di prove e adesso ho imparato a mettermele». «Mia mamma mi ha spiegato che bisogna mettere il ferro in su. Perché non si possono mettere come uno vuole. C’è un su e c’è un giù. Il su è dove c’è il ferrino che si piega attorno … Continua L'articolo Tutto quello che si può fare con una mascherina proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mi dite come vi trovate con le mascherine? Come vi sembra questa novità? «A me non danno fastidio. Solo un po. Io all’inizio non volevo mai mettermele, poi a casa ho fatto un po’ di prove e adesso ho imparato a mettermele». «Mia mamma mi ha spiegato che bisogna mettere il ferro in su. Perché non si possono mettere come uno vuole. C’è un su e c’è un giù. Il su è dove c’è il ferrino che si piega attorno … Continua L'articoloche si puòcon unaproviene da il manifesto.

mtvitalia : #CamilaCabello debutta al cinema da protagonista, le prime foto nel suo costume da Cenerentola ?? #CinderellaMovie - AnnaAscani : Per il @pdnetwork le priorità per il #NextGenerationEU sono scuola, ambiente, formazione, innovazione digitale. Tu… - marcodimaio : Il peggior dibattito degli ultimi anni. Poche idee, confusione e offese tra i due leader. Sembra abbia prevalso… - finedeigiochi32 : Mi gasa troppo Massi che se ne sbatte di tutto e di tutti e fa quello che gli pare e piace. #GFVIP - bellavvii : Ragazzi su @raimovie c'è Tutto quello che vuoi.. Vedetevelo, poi non dite che non ve l'avevo detto eh :) -