Scandalo a corte! L’appalto del gel inguaia Conte (Di mercoledì 30 settembre 2020) A volte le notizie sono talmente forti che si commentano da sole, ma questa vicenda merita comunque che siano spese delle parole in merito. Proprio ieri (28 settembre) abbiamo ironicamente parlato della propaganda inscenata a mo’ di televendita dal premier per esporre quelli che sono gli incentivi studiati dal governo per debellare il contante e combattere l’evasione fiscale. Immaginate Conte, mentre davanti alla platea, durante il Festival dell’Economia di Trento afferma: “Dal primo dicembre, chi paga in modalità digitale se farà almeno 50 transazioni in 6 mesi potrà recuperare il 10%: con un minimo di 1500 euro di spesa potrà recuperare 150 euro. Non solo, ci sarà il superbonus”. E adesso, ciliegina sulla torta, salta fuori che “il premier per ben tre volte -il 5 marzo, il 17 aprile e il 4 ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 settembre 2020) A volte le notizie sono talmente forti che si commentano da sole, ma questa vicenda merita comunque che siano spese delle parole in merito. Proprio ieri (28 settembre) abbiamo ironicamente parlato della propaganda inscenata a mo’ di televendita dal premier per esporre quelli che sono gli incentivi studiati dal governo per debellare il contante e combattere l’evasione fiscale. Immaginate, mentre davanti alla platea, durante il Festival dell’Economia di Trento afferma: “Dal primo dicembre, chi paga in modalità digitale se farà almeno 50 transazioni in 6 mesi potrà recuperare il 10%: con un minimo di 1500 euro di spesa potrà recuperare 150 euro. Non solo, ci sarà il superbonus”. E adesso, ciliegina sulla torta, salta fuori che “il premier per ben tre volte -il 5 marzo, il 17 aprile e il 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo corte Scandalo a corte, le guardie della regina finiscono a un rave fra cocaina e alcol ilGiornale.it Trump-Biden, scintille nel primo duello “Il figlio di Joe prende i soldi dai russi”

Nella notte il dibattito in Ohio, dal presidente attacchi personali per screditare il rivale e oscurare lo scandalo fiscale. Il democratico lo incalza su Covid ed economia. Nuova inchiesta: nel 2016 D ...

Sul caso Becciu spuntano nuovi investimenti a Londra

AGI - Non solo il palazzo lussuoso di Sloane Avenue 60, nel centro di Londra (acquistato nel 2014 per oltre 300 milioni di euro), il cardinale Angelo Becciu avrebbe investito, all'epoca del suo incari ...

Nella notte il dibattito in Ohio, dal presidente attacchi personali per screditare il rivale e oscurare lo scandalo fiscale. Il democratico lo incalza su Covid ed economia. Nuova inchiesta: nel 2016 D ...AGI - Non solo il palazzo lussuoso di Sloane Avenue 60, nel centro di Londra (acquistato nel 2014 per oltre 300 milioni di euro), il cardinale Angelo Becciu avrebbe investito, all'epoca del suo incari ...