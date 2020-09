Rio Ave-Milan, Pioli: “Vogliamo che il nostro cammino sia molto più lungo” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Rio Ave-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli: “Giocare da squadra e dare il massimo”. MilanO – Conferenza stampa di vigilia per Stefano Pioli che ha presentato la sfida tra il Milan e il Rio Ave, valida per i play-off dei preliminari di Europa League e in programma alle 21 di giovedì 1 ottobre 2020 in Portogallo. Rio Ave-Milan, la conferenza stampa di Pioli Una partita non semplice per i rossoneri come spiegato da Pioli nella consueta conferenza stampa di vigilia: “La condizione è buona – ha detto il tecnico rossonero riportato da tuttomercatoweb.com – ma in queste gare contano l’approccio e la mentalità. Davanti a noi abbiamo 95 minuti dare il massimo e ottenere il massimo. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Rio Ave-, la conferenza stampa di Stefano: “Giocare da squadra e dare il massimo”.O – Conferenza stampa di vigilia per Stefanoche ha presentato la sfida tra ile il Rio Ave, valida per i play-off dei preliminari di Europa League e in programma alle 21 di giovedì 1 ottobre 2020 in Portogallo. Rio Ave-, la conferenza stampa diUna partita non semplice per i rossoneri come spiegato danella consueta conferenza stampa di vigilia: “La condizione è buona – ha detto il tecnico rossonero riportato da tuttomercatoweb.com – ma in queste gare contano l’approccio e la mentalità. Davanti a noi abbiamo 95 minuti dare il massimo e ottenere il massimo. ...

