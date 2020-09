Pokerissimo Inter e doppio Lukaku | 5-2 a Benevento Blitz Spezia a Udine

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Un’altra goleada in campionato per l’, dopo il 4-3 alla Fiorentina. Nel recupero della prima giornata di Serie A, la vittima è il. Al Vigorito finisce 5-2 per gli ospiti. Apre subito, su assist di Hakimi dalla destra, e raddoppia Gagliardini, servito da Young. Dopo quattro minuti, arriva la doppietta personale del belga, alla quale risponde Caprari al 34′, accorciando le distanze. Ma è inutile, perché in chiusura di primo tempo arriva il primo gol di Hakimi con i nerazzurri. Nella ripresa, vanno a segno anche Lautaro e di nuovo Caprari. Nell’altro match, vittoria a sorpresa delloin casa dell’se. Decide la doppietta di Galabinov: gol di testa al 29′ e radal 95′. Finisce 2-0 per i ...