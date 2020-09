Pesca illegale, inseguimento e spari in mare tra barca tunisina e motovedetta Gdf (Di mercoledì 30 settembre 2020) inseguimento in mare con sparatoria al largo di Lampedusa. Una unità navale della Guardia di finanza ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, in aria, dopo che un peschereccio tunisino non si è ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 settembre 2020)incon sparatoria al largo di Lampedusa. Una unità navale della Guardia di finanza ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, in aria, dopo che un peschereccio tunisino non si è ...

