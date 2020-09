Niente ticket e centri ad hoc per i pazienti post Covid-19 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Monitoraggio periodico, centri 'ad hoc' negli ospedali e in day hospital, e inoltre esami periodici, ed ai quali si accede senza dover pagare il ticket . E' la rete alla cui realizzazione sta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 settembre 2020) Monitoraggio periodico,'ad hoc' negli ospedali e in day hospital, e inoltre esami periodici, ed ai quali si accede senza dover pagare il. E' la rete alla cui realizzazione sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente ticket Niente ticket per esami di accertamento ai cittadini positivi al Covid Valseriana News Como, niente multe ai clienti in cambio di pranzi gratis: nei guai ausiliario della sosta

È indagato per corruzione l’ausiliario della sosta che è accusato di non aver multato diverse auto appartenenti a un ristorante a Como in ...

Mangiava gratis al ristorante, e in cambio evitava di dare multe per divieto di sosta ai dipendenti e ai clienti del locale. Una condotta su cui ha svolto accertamenti il sostituto procuratore di Com ...

