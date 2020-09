L' immortale | noir alla napoletana Ciro D' Amore ha imparato bene da Sollima

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L'Dvd reperibile anche in edicola Regia di Marco D'. Con Marco D', Nello Mascia e Salvatore Onofrio. Produzione Italia 2019. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA. Il film riprende il personaggio didi Marzio detto l', ben conosciuto dagli spettatori della serie Gomorra in TV. L'immortalità diè diventata leggendaria perchè scampato a ben tre guerre di Camorra. E anche 30 anni prima per esser stato l'unico sopravissuto, da bambino, al terremoto in Irpinia che aveva distrutto un intero quartiere. All'inizio scampa a un proiettile sparatogli a un centimetro dal cuore dall'amico nemico Genny Savastano. Il film parte da dove finiva il terzo capitolo del ciclo televisivo. ...