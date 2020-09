I nove anni di passione di Cosentino (Di mercoledì 30 settembre 2020) nove anni. Tanto è durato il procedimento penale che ha portato, ieri, all’assoluzione in Appello per Nicola Cosentino. L’ex coordinatore campano di Forza Italia era accusato di tentato impiego di capitali illeciti, con l’aggravante mafiosa. L’imputazione, in primo grado, gli era costata una condanna a cinque anni e mezzo, inflitta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Prima che si arrivasse a sentenza ha trascorso più di tre anni in custodia cautelare. Un periodo passato tra carcere e arresti domiciliari che, stando al dispositivo dei giudici di secondo grado, a questo punto non avrebbe dovuto scontare.Ieri la sentenza di primo del processo definito “Principe” è stata ribaltata: l’ex sottosegretario all’Economia è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020). Tanto è durato il procedimento penale che ha portato, ieri, all’assoluzione in Appello per Nicola. L’ex coordinatore campano di Forza Italia era accusato di tentato impiego di capitali illeciti, con l’aggravante mafiosa. L’imputazione, in primo grado, gli era costata una condanna a cinquee mezzo, inflitta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Prima che si arrivasse a sentenza ha trascorso più di trein custodia cautelare. Un periodo passato tra carcere e arresti domiciliari che, stando al dispositivo dei giudici di secondo grado, a questo punto non avrebbe dovuto scontare.Ieri la sentenza di primo del processo definito “Principe” è stata ribaltata: l’ex sottosegretario all’Economia è stato ...

