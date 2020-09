I corvi non sono solo intelligenti, hanno anche una coscienza sensoriale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due studi, pubblicati dall’America Association for the Advancement of Science, condotti dagli esperti della Ruhr-Universitat Bochum e della University of Tübingen hanno scoperto che, in una zona densamente popolata di neuroni nel cervello degli uccelli potrebbe risiedere la consapevolezza cosciente, e ciò potrebbe spiegarne le capacità cognitive. Gli esperti si sono soffermati sul pallio, area paragonabile alla corteccia cerebrale dei primati, scandagliata grazie a tecniche di imaging a luce polarizzata 3D e tracciamento del circuito neurale. “La scienza si interroga da tempo sulle motivazioni per cui alcuni uccelli, nonostante abbiano un’organizzazione del proencefalo radicalmente diversa rispetto ai mammiferi, dimostrino capacità cognitive comparabili,” ha spiegato Martin Stacho della ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due studi, pubblicati dall’America Association for the Advancement of Science, condotti dagli esperti della Ruhr-Universitat Bochum e della University of Tübingenscoperto che, in una zona densamente popolata di neuroni nel cervello degli uccelli potrebbe risiedere la consapevolezza cosciente, e ciò potrebbe spiegarne le capacità cognitive. Gli esperti sisoffermati sul pallio, area paragonabile alla corteccia cerebrale dei primati, scandagliata grazie a tecniche di imaging a luce polarizzata 3D e tracciamento del circuito neurale. “La scienza si interroga da tempo sulle motivazioni per cui alcuni uccelli, nonostante abbiano un’organizzazione del proencefalo radicalmente diversa rispetto ai mammiferi, dimostrino capacità cognitive comparabili,” ha spiegato Martin Stacho della ...

