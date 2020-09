Hakimi: «Felice all’Inter. Lottiamo per lo Scudetto» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Achraf Hakimi ha parlato al termine del match vinto contro il Benevento: le dichiarazioni dell’esterno dell’Inter Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Benevento. PRESTAZIONE – «Sono molto contento di come mi sono adattato alla squadra. Devo ancora imparare certi meccanismi, ma sono contento di poter mettere le mie qualità al servizio della squadra. Alcuni movimenti sono simili a quelli che facevo a Dortmund, ho le capacità per giocare in questa posizione. I compagni mi hanno aiutato molto, e io sto imparando rapidamente». Scudetto – «Stiamo lavorando per questo, abbiamo una grande squadra per lottare per questo obiettivo. E abbiamo voglia di provarci». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Achrafha parlato al termine del match vinto contro il Benevento: le dichiarazioni dell’esterno dell’Inter Achraf, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Benevento. PRESTAZIONE – «Sono molto contento di come mi sono adattato alla squadra. Devo ancora imparare certi meccanismi, ma sono contento di poter mettere le mie qualità al servizio della squadra. Alcuni movimenti sono simili a quelli che facevo a Dortmund, ho le capacità per giocare in questa posizione. I compagni mi hanno aiutato molto, e io sto imparando rapidamente».– «Stiamo lavorando per questo, abbiamo una grande squadra per lottare per questo obiettivo. E abbiamo voglia di provarci». Leggi su Calcionews24.com

NonConoscoVG : Inizio storia quasi felice. Ho Galabinov, Hakimi e Lautaro titolari al fantacalcio, ma contro Lukaku. Fine storia quasi felice. - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Hakimi al 90': 'Mi sto adattando bene, sono felice. Scudetto? C'è la rosa per farcela' - FcInterNewsit : Hakimi al 90': 'Mi sto adattando bene, sono felice. Scudetto? C'è la rosa per farcela' - Matt00019 : @felice_119 @supersonico1986 Loro quando erano al punto nostro avevano nagatomo, o pensavi che noi potessimo acquistare Hakimi? - Busno66 : Bene almeno per ora questi 25 minuti di #BeneventoInter. Hakimi in particolare ma anche Big Rom... Ma la cosa che m… -