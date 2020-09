Grave incidente a Cisterna, due auto semi-distrutte: servono i Vigili del Fuoco per estrarre una delle persone coinvolte (FOTO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alle 22.30 di ieri, 29 settembre 2020, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina &eGrave; intervenuto nel Comune di Cisterna sulla via Appia al km 57+700 a seguito segnalazioni di un incidente stradale. incidente a Cisterna di Latina Sul posto, la squadra territoriale VVF di Latina constatava la presenza di due auto incidentate per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’intervento dei pompieri si &eGrave; reso necessario per estrarre una delle due persone ferite e dar modo cos&iGrave; ai sanitari del 118 di prestare le prime cure. Nel contempo entrambi i mezzi coinvolti venivano messi in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alle 22.30 di ieri, 29 settembre 2020, il personale operativo deideldel Comando di Latina &e; intervenuto nel Comune disulla via Appia al km 57+700 a seguito segnalazioni di unstradale.di Latina Sul posto, la squadra territoriale VVF di Latina constatava la presenza di dueincidentate per cause in fase di accertamento da parteforze dell’ordine. L’intervento dei pompieri si &e; reso necessario perunadueferite e dar modo cos&i; ai sanitari del 118 di prestare le prime cure. Nel contempo entrambi i mezzi coinvolti venivano messi in ...

Alle 22.30 di ieri, 29 settembre 2020, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Cisterna sulla via Appia al km 57+700 a seguito segnalazioni di un ...

