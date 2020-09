Google Stadia Pro a ottobre si arricchisce con Celeste, Dead by Daylight e altri giochi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Google Stadia sta per compiere un anno e la sua offerta ai membri di Stadia Pro continua con una serie di nuovi giochi in arrivo nel mese di ottobre. Con la stagione dedicata ad Halloween Google ha alcuni nuovi titoli disponibili che si adattano perfettamente al mese, insieme al debutto di alcuni giochi indie preferiti dai fan.Tra i titoli disponibili ad ottobre troviamo Dead by Daylight, ottimo per giocare assieme agli amici ad Halloween. Oltre questo troviamo Superhot: Mind Control Delete, Lara Croft and the Temple of Osiris, Human: Fall Flat, Jotun e Celeste. Oltre alla rivelazione dei nuovi titoli in arrivo ai membri Pro, Google ha anche spiegato in un post sul blog che Risk of Rain ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020)sta per compiere un anno e la sua offerta ai membri diPro continua con una serie di nuoviin arrivo nel mese di. Con la stagione dedicata ad Halloweenha alcuni nuovi titoli disponibili che si adattano perfettamente al mese, insieme al debutto di alcuniindie preferiti dai fan.Tra i titoli disponibili adtroviamoby, ottimo per giocare assieme agli amici ad Halloween. Oltre questo troviamo Superhot: Mind Control Delete, Lara Croft and the Temple of Osiris, Human: Fall Flat, Jotun e. Oltre alla rivelazione dei nuovi titoli in arrivo ai membri Pro,ha anche spiegato in un post sul blog che Risk of Rain ...

