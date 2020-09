Google fa più ricca la sua Tv, lancia l'altoparlante ad alta fedeltà e i nuovi Pixel (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'azienda di Mountain View punta molto sui contenuti e accoppia un telecomando al suo Chromecast. Interessante l'altoparlante intelligente con bassi potenti e suono cristallino. Ottimo rapporto qualità prezzo dei Pixel 4a (5G) e Pixel 5, che però non sembrano sul punto di... Leggi su repubblica (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'azienda di Mountain View punta molto sui contenuti e accoppia un telecomando al suo Chromecast. Interessante l'intelligente con bassi potenti e suono cristallino. Ottimo rapporto qualità prezzo dei4a (5G) e5, che però non sembrano sul punto di...

bizcommunityit : Nervi tesi nel M5S: 'Siamo scomparsi, non abbiamo più un'identità' - RadioPanettiOff : Google annuncia la proroga della G Meet gratuito con alcune differenze: gli utenti gratuiti non potranno pi? regist… - reggiotv : Reggio Calabria seconda città più ipocondriaca d'Italia: il 28% dei reggini preferisce rivolgersi al Dottor Google - ve_ro_ni_ca_pi : @elemo02 Il silenzio di sta tipa fu una roba assurda e ti giuro in quel momento io avrei voluto morire. Quindi guar… - ve_ro_ni_ca_pi : @elemo02 Usare il meno possibile Google che fa terrorismo psicologico, questo è il mio mantra. -