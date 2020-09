Giorgio Panariello | 60 anni da «one man show»!

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020), istrionico e versatile one mannato a Firenze il 30 settembre 1960, taglia il traguardo dei 60. Una tappa che sembra non avere minimamente scalfito l’energia e la fame di palco e riflettori del comico, attore, imitatore, conduttore, cantante e scrittore toscano. Un personaggio unico nel panorama artistico italiano per la sua caleidoscopica capacità di fondere classicità e ricerca, misura ed eccesso, passato e futuro. Epigono della commedia dell’arte o versatile sperimentatore alla perenne ricerca di nuovi personaggi per raccontare nei suoi monologhi i piccoli e grandi difetti dell’umanità che lo circonda in un periodo bizzarro e indecifrabile come il nostro? La risposta è nei suoi tanti successi teatrali e televisivi, nei momenti di pausa e ...