Follia in strada: danneggia auto e picchia un'anziana, che si rompe il femore (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ha aggredito diverse persone in strada , danneggiando anche alcune auto. In quei minuti di Follia ha picchiato anche un'anziana, adesso in ospedale con un femore rotto. Pomeriggio di paura in via ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ha aggredito diverse persone inndo anche alcune. In quei minuti dihato anche un', adesso in ospedale con unrotto. Pomeriggio di paura in via ...

Maxwhitesand2 : @le_not_ale @Normale_Follia_ Vi risulta che scrivo in dm cose divrrse dalla tl? Queste sono porcate che fanno putta… - Xfilerc : Urla ovattate volano nell’aria. Sembra un gioco senza fine,una strada diritta e buia che, senza mettere paura, va a… - martymarty2020 : @virginiaraggi @materia__prima @EnricoStefano piazza Venezia...la follia! Un traffico impossibile! Da 20 minuti blo… - AnnamariaGalav2 : RT @69veleno69: Nella vita siamo tutti apprendisti. Quando percorriamo la stessa strada basta un attimo di follia a far emergere 'l'angelo… - giovanni101255 : Chi sei,che incroci la muta strada che a me solo parla?Son colui che sente,senza inganni,senza incuria, senza glori… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia strada Follia in strada: danneggia auto e picchia un'anziana, che si rompe il femore LA NAZIONE Follia in via Baracca, aggredisce passanti e rompe femore a 83enne. Arrestato 32enne

Secondo quanto ricostruito, il 32enne aveva iniziato a molestare i passanti già alla fermata dell'autobus di via Baracca, all'altezza di via Allori, dove aveva percosso un uomo alla nuca, per poi ...

Follia in strada: danneggia auto e picchia un'anziana, che si rompe il femore

Firenze, 30 settembre 2020 - Ha aggredito diverse persone in strada, danneggiando anche alcune auto. In quei minuti di follia ha picchiato anche un'anziana, adesso in ospedale con un femore rotto. Pom ...

Secondo quanto ricostruito, il 32enne aveva iniziato a molestare i passanti già alla fermata dell'autobus di via Baracca, all'altezza di via Allori, dove aveva percosso un uomo alla nuca, per poi ...Firenze, 30 settembre 2020 - Ha aggredito diverse persone in strada, danneggiando anche alcune auto. In quei minuti di follia ha picchiato anche un'anziana, adesso in ospedale con un femore rotto. Pom ...