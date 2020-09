Elisabetta Gregoraci: “Briatore mi ha lasciata sola al funerale di mamma” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci svela i motivi del divorzio da Flavio Briatore: “Mi ha lasciata sola il giorno del funerale di mia madre. Da lì è cambiato tutto”. Elisabetta Gregoraci svela i motivi del divorzio da Flavio Briatore. Durante una conversazione con Patrizia De Blanck, la showgirl torna indietro nel tempo ricordando il momento in cui il … L'articolo Elisabetta Gregoraci: “Briatore mi ha lasciata sola al funerale di mamma” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 settembre 2020)svela i motivi del divorzio da Flavio Briatore: “Mi hail giorno deldi mia madre. Da lì è cambiato tutto”.svela i motivi del divorzio da Flavio Briatore. Durante una conversazione con Patrizia De Blanck, la showgirl torna indietro nel tempo ricordando il momento in cui il … L'articolo: “Briatore mi haaldi mamma” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

