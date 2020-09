Donald Trump non ha chiesto «What’s Kitemmuort?» ad un utente italiano su Twitter (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 30 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presunto botta e risposta su Twitter tra il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e l’utente italiano @DiReddito. Trump avrebbe twittato «FAKE NEWS» e @DiReddito avrebbe risposto utilizzando l’espressione napoletana «Kitemmuort, PAYING TAXES». Di risposta, il presidente Usa avrebbe domandato «What’s Kitemmuort?». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Profilo ufficiale Twitter di Donald J. Trump. Un utente che si firma REDDITO DI CITTADINANZA ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 30 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presunto botta e risposta sutra il presidente degli Stati Uniti d’Americae l’@DiReddito.avrebbe twittato «FAKE NEWS» e @DiReddito avrebbe risposto utilizzando l’espressione napoletana «, PAYING TAXES». Di risposta, il presidente Usa avrebbe domandato «What’s?». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Profilo ufficialediJ.. Unche si firma REDDITO DI CITTADINANZA ...

