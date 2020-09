Daniele Luchetti | La famiglia è un meccanismo complesso | un solo ingranaggio spezzato rompe tutti gli altri

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “In un sistemacome labasta una piccola vibrazione sbagliata per mandare in frantumi ogni cosa. Se si spezza un, una persona, anche glisono ‘rotti’ per sempre”. Cosìracconta all’HuffPost l’universo del suo Lacci, film tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone (Einaudi) che ha aperto Venezia 77 e ora in sala. Una pellicola che parla die legami, di “lacci” reali e metaforici: ”; un film sulle forze che ci tengono uniti. Le persone non vengono stanno insiemeper l’amore, ma anche per ciò che rimane quando l’amore non c’; più: il ...