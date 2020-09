Crisanti sul focolaio del Genoa: «È folle che per i giocatori non ci sia l’obbligo della quarantena prima dell’esito dei tamponi» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreIl professor Andrea Crisanti, virologo dell’università di Padova, non ha dubbi sull’efficacia e sull’importanza dei tamponi. É lui, tra l’altro, l’uomo che ha chiesto di aumentare il più possibile il numero di test giornalieri per contenere la pandemia del Coronavirus. Al Messaggero ha spiegato che «i tamponi sono e restano lo strumento più efficace per accertare la positività. Questa della squadra del Genoa è una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus. Non c’è tampone che tenga se le regole per i giocatori sono diverse da quelle degli altri cittadini». Una risposta forte e chiara al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreIl professor Andrea, virologo dell’università di Padova, non ha dubbi sull’efficacia e sull’importanza dei. É lui, tra l’altro, l’uomo che ha chiesto di aumentare il più possibile il numero di test giornalieri per contenere la pandemia del Coronavirus. Al Messaggero ha spiegato che «isono e restano lo strumento più efficace per accertare la positività. Questasquadra delè una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus. Non c’è tampone che tenga se le regole per isono diverse da quelle degli altri cittadini». Una risposta forte e chiara al ...

HuffPostItalia : Crisanti: 'Quella partita il Genoa non la doveva fare. È il fallimento delle deroghe alla quarantena' - Open_gol : Crisanti sul focolaio del Genoa: «È folle che per i giocatori non ci sia l’obbligo della quarantena prima dell’esit… - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: Crisanti: 'Quella partita il Genoa non la doveva fare. È il fallimento delle deroghe alla quarantena' - marianomores61 : fiducia in Andrea Crisanti = zero sul web molti medici la raccontano molto diversa non sono nè medico nè farmacista… - LadyCaveDiver : Il Professor Crisanti che alza gli occhi sul tal sileri rappresenta la scienza vs la politicanza #fuoridalcoro -