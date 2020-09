Covid, Genoa: “L’Asl ci ferma, non possono giocare nemmeno i 13 non positivi” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato, non possiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla“. Lo ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli il d.s. del Genoa Daniele Faggiano. “La data si trova perche’ anche i granata non fanno le Coppe. Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perche’ il calendario prevedeva la sfida sabato contro il Torino – ha aggiunto Faggiano -. Poi voglio chiarire che la mia frase sulla sconfitta al San Paolo perche’ eravamo positivi al Covid era solo una battuta, che non e’ stata colta. A breve comunicheremo l’elenco dei positivi. Stiamo risolvendo i problemi sulla privacy e poi daremo l’elenco completo”. L'articolo Covid, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Siamo tutti in quarantena. La Asl ci hato, non possiamosabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla“. Lo ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli il d.s. delDaniele Faggiano. “La data si trova perche’ anche i granata non fanno le Coppe. Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perche’ il calendario prevedeva la sfida sabato contro il Torino – ha aggiunto Faggiano -. Poi voglio chiarire che la mia frase sulla sconfitta al San Paolo perche’ eravamo positivi alera solo una battuta, che non e’ stata colta. A breve comunicheremo l’elenco dei positivi. Stiamo risolvendo i problemi sulla privacy e poi daremo l’elenco completo”. L'articolo, ...

