Candeline ed auguri per il M° Luigi Lopez

ROMA – Il Maestro Luigi Lopez ha festeggiato da poco il suo compleanno. Un autore e compositore che ha firmato grandi successi sia in Italia sia all'estero come testimoniano canzoni indimenticabili come "La nevicata del '56", interpretata da Mia Martini (Premio della Critica al Festival di Sanremo 1990), "La notte dei pensieri" cantata da Michele Zarrillo (vincitrice di Sanremo Giovani 1987), "La voglia di sognare" composta per Ornella Vanoni (Premio della Critica discografica 1975), "Mondo" con la quale Riccardo Fogli si aggiudicò il Festivalbar Disco Verde 1976. E ancora, "Delfini" l'ultima canzone interpretata da Domenico Modugno insieme al figlio Massimo, scritta in collaborazione con Franco Migliacci. Per il mondo dei cartoons: la nota sigla televisiva ...

