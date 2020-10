Calciomercato Palermo | ora è ufficiale | Somma è un nuovo calciatore rosanero Il comunicato

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La notizia era nell'aria, pochi istanti fa l'ufficialità: Micheleè undel.Il difensore classe '95, che ha già svolto il primo allenamento con i compagni, ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2023. Di seguito, ildiramato dalla societàsul proprio sito di riferimento."Micheleè undel. Per il difensore la società ha disposto un ingaggio triennale. A Michele, che ha già svolto il primo allenamento con i compagni, i migliori auguri da parte delF.C. per la nuova avventura ...

