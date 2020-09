Bollette | aumenti record a partire dal 1 ottobre | i nuovi costi di luce e gas

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lerelative ai consumi energetici die gas stanno tornando man mano ai livelli precedenti l’emergenza coronavirus Fonte PixabayBatosta in arrivo per i consumatori italiani, che dal 12020 vedranno aumentare in maniera piuttosto importante il costo delledie gas. Una notizia decisamente non positiva per le famiglie italiane, già falcidiate dalla crisi derivante dalla pandemia mondiale, che ha avuto un impatto piuttosto importante anche sull’economia. Nel secondo trimestre del 2020 c’erano stati dei forti ribassi (-18,3% per i consumi elettrici e -13,5% per il gas), ma con la ripresa delle attività economiche e dei consumi la situazione è destinata ovviamente a mutare. Dunque si tornerà ai livelli ...