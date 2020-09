Benevento-Inter 2-5, le pagelle. Hakimi spaziale: gol e assist alla prima da titolare (Di mercoledì 30 settembre 2020) I nerazzurri spazzano via il Benevento grazie ad uno strepitoso Hakimi, alla doppietta di Lukaku e ai gol di Gagliardini e Lautaro Martinez Leggi su 90min (Di mercoledì 30 settembre 2020) I nerazzurri spazzano via ilgrazie ad uno strepitosodoppietta di Lukaku e ai gol di Gagliardini e Lautaro Martinez

Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio del direttore di gara, Inter straripante a Benevento! Grandi ragazzi, #FORZAINTER!… - Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - passione_inter : Benevento-Inter, Marocchi loda Gagliardini: 'È funzionale alla squadra. Grande vittoria, in futuro...' -… - Manukc79 : RT @Inter: ?? | BENEVENTO Uno sguardo negli spogliatoi del 'Vigorito'... ?? #BeneventoInter ?? Carichi? ?????? #FORZAINTER ???? -