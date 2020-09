Batwoman | Riverdale | sospese le produzioni per i ritardi nei test in British Columbia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La lavorazione disarebbe stata sospesa per via deineianti COVID-19 in, a rischio molte altre. Ledelle serie, in lavorazione a Vancouver, sarebbero state interrotte a causa deineianti COVID-19 in. Secondo Variety, Warner Bros. Television avrebbe deciso di ritardare la lavorazione anche di Legends of Tomorrow e Supergirl, entrambe in procinto di inizi