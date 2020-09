After Earth: per Will Smith fu il fallimento "più doloroso" della sua carriera (Di mercoledì 30 settembre 2020) Will Smith ha parlato di After Earth, il film di fantascienza in cui ha recitato anche suo figlio Jaden Smith, definendolo il "fallimento più doloroso" della sua carriera. Durante un'intervista recente Will Smith ha parlato di After Earth, il film di fantascienza del 2013 in cui ha recitato anche suo figlio Jaden Smith, definendolo il "fallimento più doloroso" della sua carriera. L'attore ha dichiarato: "Non c'è niente di paragonabile perché mio figlio era coinvolto ed ero stato io a portarlo dentro dentro. È stato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha parlato di, il film di fantascienza in cui ha recitato anche suo figlio Jaden, definendolo il "sua. Durante un'intervista recenteha parlato di, il film di fantascienza del 2013 in cui ha recitato anche suo figlio Jaden, definendolo il "sua. L'attore ha dichiarato: "Non c'è niente di paragonabile perché mio figlio era coinvolto ed ero stato io a portarlo dentro dentro. È stato ...

