Uomini e Donne, Tina Cipollari ripresa a tradimento: "Guai a voi se…" (Di martedì 29 settembre 2020) Uomini e Donne il dating show condotto da Maria De Filippi è ripartito su Canale 5. La padrona di casa dello studio di Cinecittà ha deciso di unire in un unico blocco il trono over e il trono classico e naturalmente sono state adottate tutte le misure di sicurezza anticovid nel rispetto delle norme previste dal Governo. Si sono create tante situazioni durante le registrazioni del programma, ricche di tante novità davvero succose. Come di consueto sono immancabili gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. E infatti la vamp di Canale 5 ci ha regalato un siparietto davvero divertente. Uomini e Donne, Tina Cipollari: "Guai a voi se appena entra la mummia applaudite!" La puntata del 29 ...

