Untitled Goose Game disponibile in edizione fisica

iam8bit, in collaborazione con Panic e House House, con distribuzione Skybound Games, ha annunciato oggi che le prime edizioni fisiche in scatola di Untitled Goose Game per PlayStation 4 sono disponibili da oggi presso i rivenditori di tutto il mondo, mentre Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 6 Ottobre. La standard boxed edition di Untitled Goose Game (Switch; PlayStation 4) include: Il gioco, edizione Primavera/Estate del "Plaza Catalogue": un catalogo al dettaglio di 24 pagine con articoli e oggetti utili che un'oca potrebbe divertirsi a collezionare, Poster 11″ x 17″ "Village Map", Adesivi "No Goose"

Come annunciato pochi mesi fa iam8bit, in collaborazione con Panic e House House, con distribuzione Skybound Games, ha annunciato oggi che le prime edizioni fisiche in scatola di Untitled Goose Game p ...

