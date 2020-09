Silvia Toffanin in imbarazzo da una affermazione di Antonella Elia (Di martedì 29 settembre 2020) Antonella Elia si scaglia contro Silvia Toffanin e la accusa di vivere nel peccato, la conduttrice senza parole Antonella Elia è stata ospite alla recente puntata di Verissimo a causa della sua nuova posizione come opinionista al Grande Fratello Vip. Durante la sua intervista però l’opinionista ha messo in imbarazzo la Toffanin. La Elia ha … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020)si scaglia controe la accusa di vivere nel peccato, la conduttrice senza paroleè stata ospite alla recente puntata di Verissimo a causa della sua nuova posizione come opinionista al Grande Fratello Vip. Durante la sua intervista però l’opinionista ha messo inla. Laha … L'articolo proviene da YesLife.it.

