Quarantena Solo per i Positivi? Immunologa Chiarisce i Dubbi (Di martedì 29 settembre 2020) Antonella Viola, Immunologa dell’università di Padova, scrive su Facebook un chiarimento in merito a chi deve mettersi in Quarantena quando si scopre un caso positivo. “Devono stare in isolamento, in attesa del tampone i contatti stretti di un positivo e non i contatti stretti dei contatti stretti. Quindi, se la classe viene messa in Quarantena … Leggi su youreduaction (Di martedì 29 settembre 2020) Antonella Viola,dell’università di Padova, scrive su Facebook un chiarimento in merito a chi deve mettersi inquando si scopre un caso positivo. “Devono stare in isolamento, in attesa del tampone i contatti stretti di un positivo e non i contatti stretti dei contatti stretti. Quindi, se la classe viene messa in

piersileri : Per principio di massima precauzione vengono messe in quarantena più persone del necessario. Se tutti avessero scar… - larsevian : niente raga se fino a ieri facevano fare le videolezioni a tutti gli assenti oggi hanno deciso che le fa solo quell… - Andrez1si : RT @07Emmedi: una domanda al ministro Speranza: perchè se uno studente presenta i sintomi del covid tutta la classe deve stare in quaranten… - facciologianlu : @cesarano_ciro @oneto81 @DiMarzio Mi,pare che per i calciatori la quarantena sia solo di una settimana .... O sbaglio ? - maumacosi : @vitalbaa @OttoemezzoTW Se togli quello rimane solo da trattare il tempo che passi in quarantena prima di essere so… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena Solo Covid Lazio: asintomatici, si cambia: fuori dalla quarantena dopo un solo test negativo Il Messaggero Tempi lumaca per i test agli studenti Troppe richieste, il sistema va in tilt

La storia di una classe in isolamento da 11 giorni: finora solo due bambini sono stati sottoposti al tampone. E anche a Comeana si attendono i risultati definitivi dopo il caso sospetto che riguarda d ...

Grillini uniti solo per picconare Casaleggio

Resa dei conti soft tra i vertici 5 Stelle. "Meno potere alla piattaforma Rousseau". Avanti con il Pd, ma nessun rimpasto in vista ...

La storia di una classe in isolamento da 11 giorni: finora solo due bambini sono stati sottoposti al tampone. E anche a Comeana si attendono i risultati definitivi dopo il caso sospetto che riguarda d ...Resa dei conti soft tra i vertici 5 Stelle. "Meno potere alla piattaforma Rousseau". Avanti con il Pd, ma nessun rimpasto in vista ...