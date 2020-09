Oppo Reno4 Z 5G: annuncio ufficiale (Di martedì 29 settembre 2020) È stato presentato ufficialmente a Taiwan il nuovo smartphone di casa Oppo. Scopriamo le sue caratteristiche e la scheda tecnica Oppo ha annunciato un nuovo modello, il Reno4 Z 5G, al momento disponibile solamente nel mercato taiwanese per la cifra di 12.990 TWD (circa 380€). Dalle caratteristiche sembra un possibile best-buy – per rapporto qualità/prezzo – decisamente simile (anzi, identico) ad A92s presentato nel mercato cinese. Che arrivi anche in Italia all’interno della serie Reno? Oppo Reno4 Z 5G: caratteristiche Iniziamo con il design che vede una scocca posteriore in vetro e il comparto fotografico in alto a sinistra composto da ben 4 fotocamere diverse. Tra le fotocamere abbiamo una da 48MP, la fotocamera principale, con apertura di tipo wide, una per foto ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 settembre 2020) È stato presentato ufficialmente a Taiwan il nuovo smartphone di casa. Scopriamo le sue caratteristiche e la scheda tecnicaha annunciato un nuovo modello, ilZ 5G, al momento disponibile solamente nel mercato taiwanese per la cifra di 12.990 TWD (circa 380€). Dalle caratteristiche sembra un possibile best-buy – per rapporto qualità/prezzo – decisamente simile (anzi, identico) ad A92s presentato nel mercato cinese. Che arrivi anche in Italia all’interno della serie Reno?Z 5G: caratteristiche Iniziamo con il design che vede una scocca posteriore in vetro e il comparto fotografico in alto a sinistra composto da ben 4 fotocamere diverse. Tra le fotocamere abbiamo una da 48MP, la fotocamera principale, con apertura di tipo wide, una per foto ...

oppotoday : ??[NEWS] #Oppo Reno4 Z 5G presentato ufficialmente: un rebrand dell' A92S #OppoReno4Z #OppoReno4Z5G @oppomobileit ??… - Albus961 : RT @oppomobileit: Scopri in anteprima la nuova OPPO Reno4 Series! Libera il tuo potenziale creativo, realizzando foto e video spettacolari,… - Mobileblogger2 : Oppo Reno4 Z 5G è ufficiale, non è niente di nuovo - OFSGadgets : Oppo Reno4 Z 5G vs Oppo Reno4 Pro 5G - Albus961 : RT @HDblog: Oppo Reno4 Z 5G ufficiale: nuovo nome per una vecchia conoscenza -