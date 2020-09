No Sudden Move, il nuovo film di Steven Soderbergh con un cast stellare (Di martedì 29 settembre 2020) Il regista Steven Soderbergh sta lavorando a un nuovo film intitolato No Sudden Move. Le riprese – secondo le ultime indiscrezioni – sono recentemente iniziate a Detroit. Il cineasta ha deciso di radunare un super cast che comprende anche Benicio Del Toro e Don Cheadle. No Sudden Move è un thriller ambientato a Detroit nel 1955. Alcuni criminali di poco conto vengono reclutati per rubare un misterioso documento. Il piano fallisce miseramente e i malviventi che compongono questo team decidono di indagare, infiltrandosi nelle complesse dinamiche di una città dilaniata dalla criminalità. I protagonisti scoprono che i committenti nascondono qualcosa. Steven Soderbergh ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Il registasta lavorando a unintitolato No. Le riprese – secondo le ultime indiscrezioni – sono recentemente iniziate a Detroit. Il cineasta ha deciso di radunare un superche comprende anche Benicio Del Toro e Don Cheadle. Noè un thriller ambientato a Detroit nel 1955. Alcuni criminali di poco conto vengono reclutati per rubare un misterioso documento. Il piano fallisce miseramente e i malviventi che compongono questo team decidono di indagare, infiltrandosi nelle complesse dinamiche di una città dilaniata dalla criminalità. I protagonisti scoprono che i committenti nascondono qualcosa....

