Gf, “Lei deve sapere”: notizia bomba su uno dei concorrenti (Di martedì 29 settembre 2020) È emersa una notizia su uno dei concorrenti del GF che potrebbe smuovere gli equilibri creati nella casa, sembra infatti che Pierpaolo Pretelli abbia avuto un flirt con Manila Gorio: come reagirà Elisabetta Gregoraci? Si è concluso il quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e protagonisti della puntata sono stati sicuramente Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. I due concorrenti hanno dimostrato di avere un grande feeling e in molti non possono fare a meno di sperare di veder nascere una coppia all’interno della casa più spiata d’Italia. Se il modello ed ex velino di Striscia la notizia sembra decisamente indirizzato verso questa direzione, Elisabetta è decisamente più frenata, seppur fatichi a nascondere il suo interesse ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) È emersa unasu uno deidel GF che potrebbe smuovere gli equilibri creati nella casa, sembra infatti che Pierpaolo Pretelli abbia avuto un flirt con Manila Gorio: come reagirà Elisabetta Gregoraci? Si è concluso il quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e protagonisti della puntata sono stati sicuramente Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. I duehanno dimostrato di avere un grande feeling e in molti non possono fare a meno di sperare di veder nascere una coppia all’interno della casa più spiata d’Italia. Se il modello ed ex velino di Striscia lasembra decisamente indirizzato verso questa direzione, Elisabetta è decisamente più frenata, seppur fatichi a nascondere il suo interesse ...

