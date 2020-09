Di Maio: “Al reddito di cittadinanza serve un tagliando” (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza devono essere coinvolti in attività di pubblica utilità. Il reddito di cittadinanza, battaglia dei 5 stelle, va, insomma, rivisto. Questo il messaggio del ministro delgli Esteri, Luigi Di Maio. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza devono essere coinvolti in attività di pubblica utilità. Il reddito di cittadinanza, battaglia dei 5 stelle, va, insomma, rivisto. Questo il messaggio del ministro delgli Esteri, Luigi Di Maio.

