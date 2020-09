Bollette, aumento record nel prossimo trimestre: le cifre (Di martedì 29 settembre 2020) Dal primo ottobre al 31 dicembre, si prevede un incremento delle tariffe delle Bollette 15,6% per l’elettricità e dell’11,4% per il gas naturale. Un aumento record che sarebbe provocato dalla fine del lockdown, per la ripresa delle attività economiche e il conseguente rialzo della domanda di energia, in particolare da parte delle imprese. Bollette, aumento record nel prossimo trimestre: le stime Arera È quanto prospettato dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che ha il compito di determinare il prezzo delle Bollette al netto delle tasse e dei cosiddetti oneri di sistema, per tutti gli utenti che non si riforniscono dal mercato libero, che in Italia ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) Dal primo ottobre al 31 dicembre, si prevede un incremento delle tariffe delle15,6% per l’elettricità e dell’11,4% per il gas naturale. Unche sarebbe provocato dalla fine del lockdown, per la ripresa delle attività economiche e il conseguente rialzo della domanda di energia, in particolare da parte delle imprese.nel: le stime Arera È quanto prospettato dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che ha il compito di determinare il prezzo delleal netto delle tasse e dei cosiddetti oneri di sistema, per tutti gli utenti che non si riforniscono dal mercato libero, che in Italia ...

