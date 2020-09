Un uomo di mare, coraggio e dovere (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli eroi non sono santi, non hanno bisogno di morire per essere proclamati eroi. Aurelio Visalli, il secondo capo della Guardia Costiera morto annegato nel mare di Milazzo mentre stava cercando di soccorrere due ragazzini in difficoltà, è uno di questi. Lo ha detto con parole semplici e toccanti il fratello minore Roberto, con una lucidità che ci commuove e ci sgomenta: «Mio fratello era un eroe già da vivo. Penso che ogni persona che si sveglia la mattina per compiere il proprio dovere affrontando tanti sacrifici debba essere considerato un eroe». La Guardia Costiera piange uno dei suoi uomini migliori. Un uomo buono, professionale e protettivo, sorridente e disponibile con tutti, come ha lo ricordato il padre in lacrime. Un uomo di mare. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli eroi non sono santi, non hanno bisogno di morire per essere proclamati eroi. Aurelio Visalli, il secondo capo della Guardia Costiera morto annegato neldi Milazzo mentre stava cercando di soccorrere due ragazzini in difficoltà, è uno di questi. Lo ha detto con parole semplici e toccanti il fratello minore Roberto, con una lucidità che ci commuove e ci sgomenta: «Mio fratello era un eroe già da vivo. Penso che ogni persona che si sveglia la mattina per compiere il proprioaffrontando tanti sacrifici debba essere considerato un eroe». La Guardia Costiera piange uno dei suoi uomini migliori. Unbuono, professionale e protettivo, sorridente e disponibile con tutti, come ha lo ricordato il padre in lacrime. Undi

