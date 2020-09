Ragazze investite e uccise a Roma | il pm | condannate Genovese a 5 anni

(Di lunedì 28 settembre 2020) La procura diha chiesto una condanna 5di carcere per Pietro, figlio del noto regista Paolo. Il giovane è accusato di duplice omicidio stradale per avere investito e ucciso Gaia ...

"Non ho visto le ragazze, ricordo di essere partito col semaforo verde. Non volevo uccidere nessuno e non volevo scappare" . Lo ha detto ...Le due ragazze morirono investite dall'auto guidata dal 21enne, la notte del 22 dicembre in Corso Francia. Su Pietro Genovese, difeso dagli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi., oltre all'accusa ...