Pensioni, Conte Bis “cancella” Conte Uno: addio a Quota 100 (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Conte bis rottama il Conte 1. “Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo”, lo ha detto il Premier Giuseppe Conte. La possibilità di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi – fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini durante la precedente esperienza di Governo con i Cinquestelle – andrà in soffitta il 31 dicembre 2021. Come anticipa il Corriere della Sera, sono già allo studio nuovi meccanismi di pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni di età necessari per accedere alla pensione di vecchiaia Tra le ipotesi al vaglio per il 2022, la previsione di una soglia di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilbis rottama il1. “100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo”, lo ha detto il Premier Giuseppe. La possibilità di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi – fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini durante la precedente esperienza di Governo con i Cinquestelle – andrà in soffitta il 31 dicembre 2021. Come anticipa il Corriere della Sera, sono già allo studio nuovi meccanismi di pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni di età necessari per accedere alla pensione di vecchiaia Tra le ipotesi al vaglio per il 2022, la previsione di una soglia di ...

