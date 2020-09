Next Normal, il tema del sesto appuntamento di Wired Next Fest (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell’evento finale in streaming. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell’evento finale in streaming.

wireditalia : Il 30 settembre al Wired Next Fest ci sarà @ellyesse, vicepresidentessa Regione Emilia Romagna, per parlare di poli… - AIRC_it : RT @wireditalia: .@benedettaparodi (conduttrice, giornalista e testimonial @AIRC_it) insieme a Luigi Ricciardiello (Professore di gastroent… - antocalderone : Il 30 settembre il Wired Next Fest torna in streaming per raccontare il Next Normal - ironmauro : RT @wireditalia: Al Wired Next Fest, il 30 settembre in streaming, ci sarà @nathanblec, Co-Founder, Cso e Chairman di Airbnb China, per l'i… - SingolaritaTech : Il 30 settembre il Wired Next Fest torna in streaming per raccontare il Next Normal -

Ultime Notizie dalla rete : Next Normal Al Wired Next Fest adesso si parla di Next Normal GQ Italia Online – Wired Next Fest. Sesto appuntamento: Next Normal

La pandemia di nuovo coronavirus ha cambiato le nostre abitudini, ci ha costretto a fare i conti con la nostra vulnerabilità e ha dato una forte spinta all'adozione delle tecnologie digitali. Quando l ...

Il 30 settembre il Wired Next Fest torna in streaming per raccontare il Next Normal

Il mondo dopo la pandemia non sarà più lo stesso: per questo abbiamo deciso di dedicare una giornata al racconto della “nuova normalità” che ci attende (e in molti casi è già iniziata). Saranno con no ...

La pandemia di nuovo coronavirus ha cambiato le nostre abitudini, ci ha costretto a fare i conti con la nostra vulnerabilità e ha dato una forte spinta all'adozione delle tecnologie digitali. Quando l ...Il mondo dopo la pandemia non sarà più lo stesso: per questo abbiamo deciso di dedicare una giornata al racconto della “nuova normalità” che ci attende (e in molti casi è già iniziata). Saranno con no ...