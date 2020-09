Manuela Arcuri: «La mia relazione con Garko è stata breve, ma vera» (Di lunedì 28 settembre 2020) È stata tirata in ballo dopo il coming out, in diretta al Grande Fratelli Vip, di Gabriel Garko. Ora Manuela Arcuri parla di quella sua relazione con l’attore torinese e del caso che ha sollevato alcune polemiche dopo alcune presunte rivelazioni sull’agenzia di Alberto Tarallo, accusata di essere una sorta di setta. L’attrice laziale respinge al mittente tutte le accuse mosse all’autore televisivo e sottolinea come non si possa gettare fango su una persona che ha aiutato molte persone a entrare nel mondo dello spettacolo e a fare successo. Quella di Manuela Arcuri su Ares gate è una sorta di sentenza. LEGGI ANCHE > Gabriel Garko ed Eva Grimaldi: dallo stereotipo etero anni Novanta alla rivendicazione della ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) Ètirata in ballo dopo il coming out, in diretta al Grande Fratelli Vip, di Gabriel. Oraparla di quella suacon l’attore torinese e del caso che ha sollevato alcune polemiche dopo alcune presunte rivelazioni sull’agenzia di Alberto Tarallo, accusata di essere una sorta di setta. L’attrice laziale respinge al mittente tutte le accuse mosse all’autore televisivo e sottolinea come non si possa gettare fango su una persona che ha aiutato molte persone a entrare nel mondo dello spettacolo e a fare successo. Quella disu Ares gate è una sorta di sentenza. LEGGI ANCHE > Gabrieled Eva Grimaldi: dallo stereotipo etero anni Novanta alla rivendicazione della ...

ilfoglio_it : Lettera d'amore a Manuela Arcuri, con pegno. Ho dato disposizione ai miei legali di lasciarvi tutto, la posta dell'… - giornalettismo : Dopo esser stata tirata in ballo, Manuela Arcuri rompe il silenzio e a Dagospia parla della sua relazione con Gabri… - GranchiTatiana : RT @stotwitte_r: Cercate anche di capirla Manuela Arcuri. Se non fosse stato per la Ares non avrebbe recitato manco nelle recite scolastic… - PDUmorista : Ares Gate Se esistesse veramente una setta che avesse come membri Gabriel Garko, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra… - erikapretti21 : RT @damellis20202: Ma se tar4ll0 è un santo perché ha diffidato la Mediaset? Perché Gabriel ha “confermato” le parole di adua e Massimilian… -