Manuela Arcuri e Adua del Vesco erano amiche ai tempi dell’Ares? Spunta un post shock (Di lunedì 28 settembre 2020) Mentre nella casa del Grande Fratello VIP 5 sembra essere calato il silenzio sul passato di Massimiliano Morra e Adua del Vesco, che ne hanno parlato il quanto bastava per scatenare l’Ares Gate ma che poi hanno iniziato a tacere ( forse in seguito alla diffida) fuori, si continua a chiacchierare su questa vicenda. E sui social le teorie non mancano, ma chiaramente solo chi ha vissuto in quel contesto, può e deve dire qualcosa. Decide di farlo Manuela Arcuri che in questa vicenda si schiera senza pensarci troppo, dalla parte di Alberto Tarallo, difendendolo con una intervista molto forte su Dagospia. QUI LE PAROLE DI Manuela Arcuri SULL’ARES GATE Ares Gate tocca a Manuela Arcuri che rompe il silenzio e parla su Dagospia Come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) Mentre nella casa del Grande Fratello VIP 5 sembra essere calato il silenzio sul passato di Massimiliano Morra edel, che ne hanno parlato il quanto bastava per scatenare l’Ares Gate ma che poi hanno iniziato a tacere ( forse in seguito alla diffida) fuori, si continua a chiacchierare su questa vicenda. E sui social le teorie non mancano, ma chiaramente solo chi ha vissuto in quel contesto, può e deve dire qualcosa. Decide di farloche in questa vicenda si schiera senza pensarci troppo, dalla parte di Alberto Tarallo, difendendolo con una intervista molto forte su Dagospia. QUI LE PAROLE DISULL’ARES GATE Ares Gate tocca ache rompe il silenzio e parla su Dagospia Come ...

