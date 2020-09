Le tasse non pagate di Trump. Scoop del New York Times (Di lunedì 28 settembre 2020) Il New York Times è riuscito a mettere le mani sui dati dei redditi del presidente Donald Trump. E’ emerso che non ha pagato le tasse per 10 anni Uno Scoop del New York Times ha investito le dichiarazioni fiscali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo il quotidiano, le tasse pagate sarebbero di … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Newè riuscito a mettere le mani sui dati dei redditi del presidente Donald. E’ emerso che non ha pagato leper 10 anni Unodel Newha investito le dichiarazioni fiscali del presidente degli Stati Uniti Donald. Secondo il quotidiano, lesarebbero di … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Capezzone : Si prepara la manovra ambiziosa, europea, sostenibile, ecoqualchecosa: -taglio detrazioni (=più tasse) -riforma cat… - matteosalvinimi : COMMERCIANTI IN DIFFICOLTÀ: 'DOPO IL COVID, LE TASSE. IL GOVERNO NON CI AIUTA. COSÌ CHIUDIAMO' #vociitaliane - matteosalvinimi : Noi saremo in Sicilia a parlare di Italia, di giovani, di lavoro, di scuola, di tasse, di ambiente, di diritti e di… - melannas : RT @RadioRadioWeb: 'Cosa succederà? Metteranno le patrimoniali in Italia, alzeranno le tasse, alcuni lavori verranno messi fuorigioco, aum… - Fili_Pam : @Alessan65406412 @MediasetTgcom24 In un dibattito presidenziale del 2016 affermò candidamente che non pagare le tas… -