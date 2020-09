Laghetti alpini | immersione nella natura

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 settembre 2020) Finita l' estate la montagna, quest' anno riscoperta da molti causa la pandemia e l' esigenza di distanziamento sociale, può regalare veri momenti di ricreazione fisica e spirituale durante la stagione autunnale con la suamorbida e quieta. Possiamo così scoprire per la prima volta o rivedere luoghi meravigliosi che nei mesi estivi sono protagonisti di visite affrettate, spesso circondati dal chiasso e dalla confusione. Le nostre Alpi offrono una varietà straordinaria di laghi, veri gioielli in quota, a pochi passi dall' automobile o raggiungibili lungo percorsi escursionistici di vario impegno e lunghezza. Ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le gambe. Oltre Braies, Carezza o Misurina, il beneficio per la mente e il cuore è garantito. Di seguito alcune proposte che percorrono idealmente l' arco alpino dal Piemonte al ...