Inzaghi: «Rinnovo? Non c’è alcun problema. Pereira ci potrebbe aiutare tantissimo» (Di lunedì 28 settembre 2020) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, a margine della consegna del Premio Manlio Scopigno in qualità di miglior allenatore Simone Inzaghi è intervenuto durante la Premiazione Manlio Scopigno, in collegamento con lui anche Pippo. Le parole dell’allenatore della Lazio a margine dell’evento: BENEVENTO – «Sabato è stato bellissimo per tutti, ce lo godiamo fino in fondo perchè nel calcio cambiano i momenti ed è giusto festeggiare un bellissimo sabato d’esordio. Pippo? Io penso che ognuno di noi abbia il proprio percorso. Probabilmente il mio era destino cominciasse così, già con la Lazio e coi giovani. Evidentemente il suo era riconquistare la Serie A con fatica e impegno, vincendo qualche campionato. Poi conta anche la rosa che abbiamo. Il Benevento? Una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Simone, tecnico della Lazio, a margine della consegna del Premio Manlio Scopigno in qualità di miglior allenatore Simoneè intervenuto durante la Premiazione Manlio Scopigno, in collegamento con lui anche Pippo. Le parole dell’allenatore della Lazio a margine dell’evento: BENEVENTO – «Sabato è stato bellissimo per tutti, ce lo godiamo fino in fondo perchè nel calcio cambiano i momenti ed è giusto festeggiare un bellissimo sabato d’esordio. Pippo? Io penso che ognuno di noi abbia il proprio percorso. Probabilmente il mio era destino cominciasse così, già con la Lazio e coi giovani. Evidentemente il suo era riconquistare la Serie A con fatica e impegno, vincendo qualche campionato. Poi conta anche la rosa che abbiamo. Il Benevento? Una ...

Max_883 : RT @AlessioSfl: A sportitalia, ultim’ora: a metà ottobre è atteso il rinnovo di contratto di #Inzaghi - AlessioSfl : A sportitalia, ultim’ora: a metà ottobre è atteso il rinnovo di contratto di #Inzaghi - CrisPncc : @Francescoponty La priorità è il rinnovo di Inzaghi, ancora lontano. Tutto passa per queste mosse, e non solo. Speriamo bene. - Notiziedi_it : Inzaghi-Lotito, a breve il summit per il rinnovo. La nuova offerta non convince il mister - infoitsport : Lazio, tra Inzaghi e Lotito è gelo anche sul rinnovo del contratto -