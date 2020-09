I 22 arbitri di Serie A per la stagione 2020/21

(Di lunedì 28 settembre 2020) Andiamo a scoprire l'elenco completo dei 22 direttori di gara per questadiA che ha poco preso ufficialmente il via.

segnaleorario : Chissà se, soldi a parte, troveranno dieci minuti per parlare anche di arbitri e uniformità del VAR. - IAMCALCIOBENEVE : Serie A. Gli arbitri dei recuperi: a Benevento fischia Fourneau - RaiSport : ?? #Fourneau dirige #BeneventoInter, #LazioAtalanta a #Maresca Designati gli arbitri dei recuperi della 1ª giornata… - sportli26181512 : Arbitri di A, Lazio-Atalanta a Maresca. Fourneau per Benevento-Inter: Designati i fischietti che dirigeranno i recu… - segnaleorario : Rigore contro la FCA, espulso Rabiot. CLASSIFICA ARBITRI SFORTUNATI CON FCA Seconda giornata Di Bello 0 punti; Na… -

Ultime Notizie dalla rete : arbitri Serie

Sky Sport

Andiamo a scoprire l'elenco completo dei 22 direttori di gara designabili dall'AIA per i match di Serie A in questa stagione 2020/21 che ha da poco preso il via ...Le designazioni arbitrali dei tre recuperi della prima giornata del campionato di Serie A: Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta.